Noboa designa a Roberto Luque como delegado para presidir el COE Nacional

Roberto Xavier Luque Nuques delegado para presidir el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Xavier Luque Nuques, como delegado presidencial para presidir el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N).

La decisión consta en el Decreto Ejecutivo No. 386, firmado el 16 de mayo de 2026 en Estados Unidos.

El documento establece en su artículo 1 que Roberto Luque asumirá la representación del presidente de la República dentro del COE Nacional, organismo encargado de coordinar acciones y recursos en situaciones de emergencia, desastres y catástrofes.

Además, el decreto deroga el Decreto Ejecutivo No. 539, emitido el 17 de febrero de 2025.

La disposición entró en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.