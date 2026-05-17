Accidente de tránsito dejó 12 heridos en la vía Gulag – Marianza en Cuenca

Un siniestro de tránsito registrado en el km 10, sector Marianza, deja varias personas heridas

Un accidente de tránsito registrado la tarde del sábado en el km 10 de la vía Gulag Marianza dejó 12 personas heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

En coordinación con personal del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP), los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los afectados, quienes fueron trasladados a diferentes casas de salud.

Además, personal especializado ejecutó labores de extracción para rescatar a uno de los conductores que quedó atrapado al interior del automotor tras el impacto.

Las autoridades señalaron que la vía permaneció cerrada durante varias horas mientras continuaban las tareas de atención y seguridad en el sector.

Los organismos de emergencia recomendaron a los conductores circular con precaución y utilizar rutas alternas.

Información compartida por Bomberos Cuenca.