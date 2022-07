Salah se queda en Liverpool por las próximas tres temporadas

El Liverpool hizo oficial este viernes la renovación de Mohamed Salah que jugará en la plantilla de Jurgen Klopp las tres próximas temporadas.

El egipcio terminaba contrato el 30 de junio de 2023 y su renovación se había enquistado en los últimos meses, debido a que el club inglés no satisfacía las demandas económicas del futbolista.

En las cinco campañas que Salah ha estado en el Liverpool, ha conquistado una Champions League, ha jugado dos finales más, una Premier League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una Copa de la Liga y una FA Cup.

Además, ha sido Bota de Oro de la Premier League en tres ocasiones, rompiendo el récord de goles de la competición en 2018, con 32 tantos.

En 254 partidos con el Liverpool, Salah ha marcado 156 goles.

«Me encuentro bien y estoy muy emocionado de ganar trofeos con el club. Es un día muy feliz para todos. Ha llevado un tiempo renovar, pero lo hemos hecho, así que ahora solo queda concentrarnos en lo siguiente», dijo Salah.

«Creo que estamos en un buen momento para luchar por todo. Tenemos nuevos fichajes y solo tenemos que seguir trabajando duro, ser positivos e ir a por todo». EFE

