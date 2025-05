Actualizado 13:33

Redacción Teleamazonas.com |

Scorpions no se presentará, la noche de este 3 de mayo del 2025, en el estadio Olímpico Atahualpa. La icónica banda alemana no cantará en el esperado festival Masters of Rock.

Tuvieron que cancelar su presentación debido a que su vocalista Klaus Meine no logró recuperarse de una bronquitis bacteriana que lo mantiene bajo tratamiento médico desde el 26 de abril del 2025.

La noticia fue confirmada por la productora Top Shows Ecuador, que lamentó la ausencia del grupo. “Pese a todos los cuidados médicos y grandes esfuerzos realizados, Klaus Meine no se ha logrado recuperar del virus y la infección respiratoria que lamentablemente padece desde hace algunos días”, expresó la empresa en un comunicado oficial.

Lea también:

«Por esa razón de fuerza mayor, su presentación en Masters of Rock de Quito lastimosamente no se llevará a cabo pese a todos los cuidados y esfuerzos realizados», añadió Top Shows.

Scorpions había llegado a Ecuador el pasado jueves 1 de mayo, con la esperanza de que Meine pudiera mejorarse a tiempo para el concierto. Sin embargo, el estado de salud del cantante obligó a suspender la presentación, al igual que ocurrió con sus shows en Buenos Aires y Bogotá.

A pesar de esta baja, el festival de rock sigue en pie. Las bandas Foreigner, Europe y Anima Inside mantendrán su participación y realizarán presentaciones más extensas para compensar la ausencia de Scorpions. Las puertas del estadio abrirán a las 16:00 y el evento comenzará a las 19:00.

La empresa organizadora afirma que, en compensación, el 30% del valor de las entradas de Masters Of Rock servirá como descuento en boletos para otros espectáculos de Top Shows Ecuador durante los próximos 365 días.

«En los próximos días recibirán un correo electrónico con las instrucciones para hacer efectiva esa compensación especial», señaló.

Scorpions se pronunció

Desde sus redes sociales, Scorpions envió un mensaje a sus fans ecuatorianos: «Con el mayor pesar, los escorpiones no podrán actuar en Quito esta noche, 3 de mayo, Klaus aún no se recupera del virus que obligó a las recientes cancelaciones de Buenos Aires y Bogotá».

Además, dijo que el vocalista fue diagnosticado con una bronquitis bacteriana lo que provocó su incapacidad para cantar. «La banda envía sus más sinceras disculpas a todos los fieles fans en Ecuador y Scorpions está decepcionado de no poder tocar en uno de sus países favoritos«.

También en Teleamazonas: