La muerte de Gustavo Velásquez genera reacciones de artistas e instituciones en Ecuador

Gustavo Velásquez murió y dejó en luto a la música ecuatoriana.

Gustavo Velásquez falleció este lunes 6 de abril de 2026 y dejó en luto a la música ecuatoriana. Sus restos serán velados en Quito desde la mañana de este martes.

Las reacciones a su muerte, luego de seis años de lucha contra un agresivo cáncer, no tardaron en aparecer en redes sociales. Ecuador lamenta la partida del Amo de la Cumbia.

Para el Trío Colonial la partida de 'el negrito' es un hecho "difícil de asimilar", especialmente "después de haber compartido tantos momentos y escenarios juntos".

"Nos quedamos con tu alegría, tu gran voz y con todos los recuerdos que vivirán siempre en nosotros y en el corazón de todos los ecuatorianos", escribió el Trío Colonial en sus redes sociales.

Sociedad Deportiva Aucas también lamentó la partida del Amo de la Cumbia, un auquista reconocido por su amor al equipo oriental.

"Su legado vivirá para siempre en nuestra historia, en nuestra identidad y en el orgullo de ser auquista". S.D. Aucas

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) emitió un comunicado de pesar por la partida del "destacado artista ecuatoriano cuyo talento y legado enriquecieron el ámbito musical, cultural y creativo" de Ecuador.

El grupo de cumbia Papaya Dada también compartió el dolor tras la partida de Velásquez, con quien compartió escenario para poner a bailar a los ecuatorianos.