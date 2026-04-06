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Las elecciones presidenciales en Perú y su impacto en Ecuador en De Lunes a Lunes

Carlos Cornejo, periodista y articulista peruano, contó las proyecciones que se hacen en el proceso electoral con 34 candidatos. 

De Lunes a Lunes con Andrea Bernal

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Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

06 abr 2026 - 22:24

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Perú vuelve a las urnas en medio de inestabilidad política. Lo que pase allí impacta directamente a Ecuador. ¿Quién lidera la carrera y qué significa para el país? El periodista y articulista, Carlos Cornejo, habló sobre las proyecciones que se tienen en Perú a puertas de los procesos electorales. 

"Entre bromas usamos la expresión que Keiko no le gana ni a un panetón. El panetón es un bizcocho que nosotros comemos en Navidad. En el 2021, según las encuestas, Fujimori le ganaba a todos menos al candidato Pedro Castillo, que era el candidato de la izquierda radical. Bueno, hasta Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori", dijo. 

Y agregó algo más: "Es muy difícil que Keiko Fujimori gane las elecciones en el Perú porque el partido más importante del Perú es el antifujimorismo. Que bordea entre el 80% y el 90% del país", manifestó.

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