La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Luis Almagro, condenó los casos de tortura y asesinato ‘cometidos por las fuerzas del orden’ en Colombia. Su pronunciamiento llega luego de 10 días de protestas en rechazo al gobierno de Iván Duque.

Almagro, en Twitter, llamó a respetar los derechos de quienes no protestan e indicó que la secretaría de la OEA «reconoce la protesta pacífica como un derecho básico y fundamental que debe ser protegido». No obstante, la OEA instó a que sean amparados los derechos de quienes no se manifiestan.

De acuerdo con la Defensoría de Colombia, las manifestaciones han dejado 26 muertos y al menos 352 heridos. Por su parte, la ONG Temblores, ha reportado 37 muertes de manifestantes por parte de la policía hasta este jueves.

Exigimos fin d violencia en #Colombia y q se amparen los derechos d los q protestan y d los q no protestan. Valoramos informe d la Defensoría del Pueblo sobre judicialización d eventuales crímenes, especialmente los d la fuerza pública y respaldamos el proceso de diálogo iniciado pic.twitter.com/PqxX1eUEBu — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 7, 2021

«El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población», mencionó Almagro. Además, destacó el procesamiento de quienes «han transformado la protesta en vandalismo”, con acciones de ‘naturaleza terrorista’ contra las instituciones y las autoridades del Estado.

En el marco del paro nacional también se han reportado al menos 87 personas desaparecidas, entre ellas dos menores de edad. La Fiscalía dijo este jueves que de esas 87 personas ya se logró establecer el paradero de 38 personas.

Fuente | CNN/Deustche Welle