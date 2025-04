Segundo Alejandro Castillo predicaba la palabra de Dios en un bus de Guayaquil

Actualizado 15:00

La imagen del director técnico de Barcelona Sporting Club, Segundo Alejandro Castillo, se viralizó nuevamente en redes sociales este sábado 26 de abril del 2025. El estratega fue captado en video mientras predicaba la palabra de Dios en un bus de transporte público en Guayaquil.

Castillo, conocido por su excéntrico estilo de vestimenta, también es muy creyente y cercano a Dios. Usuarios de transporte público lo grabaron en video junto a otros jóvenes predicadores al interior de un bus.

“Dios es el único que nos puede ayudar a pensar y a mejorar de alguna duda que tenemos. El dinero te da muchas cosas y mucha tentación, el no tenerlo también. El único que nos puede liberar de eso es él”, dijo Castillo en un video subido a las redes sociales.

El mensaje continuó: “no solo a Dios se lo busca en los momentos malos, también en los momentos buenos, los invito a que conozcan más de la palabra, leer la palabra. Un versículo siempre viene bien para mejorar y agradecer al Señor”.

Castillo agradeció a Dios por su profesión, por la tranquilidad de la que goza hoy en día, por cuidarlo y por guiar su camino cada día. Las oraciones las hizo frente a todos los pasajeros de un bus de transporte urbano.

“No tenía la tranquilidad que hoy la tengo con él, agradecerle por la vida que me da, antes de ir a cualquier lugar me encomiendo a él para que me pueda guiar siempre”, expresó.

