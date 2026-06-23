Noboa firma Decreto para que Ecuador abandone sistema Sucre

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre).

La decisión quedó plasmada en el Decreto Ejecutivo 430, firmado este 23 de junio de 2026, con el que Ecuador inicia su salida definitiva de este mecanismo regional creado en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Decreto 430 formaliza la denuncia del tratado

El documento firmado por Noboa establece la denuncia total del acuerdo internacional.

En el texto se señala expresamente: "Denunciar en todo su contenido el Tratado Constitutivo Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre)".

La decisión pone fin a la participación de Ecuador en un sistema que fue suscrito en 2009 por los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Venezuela, con el objetivo de facilitar operaciones comerciales entre los países miembros mediante un mecanismo regional de compensación de pagos.

Un proceso que comenzó en 2022

La salida de Ecuador del SUCRE no comenzó durante la actual administración.

El proceso fue impulsado por el expresidente Guillermo Lasso, quien en 2022 solicitó a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el procedimiento necesario para denunciar el tratado.

Posteriormente, la Corte Constitucional declaró viable la denuncia del acuerdo. El siguiente paso ocurrió el pasado 26 de mayo de 2026, cuando la Asamblea Nacional aprobó la salida del país del mecanismo con el respaldo de una mayoría legislativa.

¿Qué era el Sucre y cómo funcionaba?

El SUCRE fue una iniciativa impulsada por los países integrantes de la ALBA para facilitar transacciones comerciales regionales sin utilizar monedas extranjeras en determinadas operaciones.

El sistema surgió por iniciativa de los entonces presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Ecuador, Rafael Correa y de Bolivia, Evo Morales, entre otros mandatarios de la región, y se mantuvo vigente durante diecisiete años.