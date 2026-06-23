Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 5-0 a Uzbekistán en el Mundial 2026

Portugal enfrenta a Uzbekistán en la segunda fecha del Mundial 2026.

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal marcó su presencia en el Mundial 2026 y venció 5-0 a Uzbekistán.

El segundo duelo mundialista de la selección de Portugal se disputó en Houston, donde el 'Comandante' se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

Los goles portugueses llegaron con Ronaldo a los seis y a los 39 minutos. Luego los hinchas se alegraron con una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87') y un autogol de Abdukodir Khusanov (60').

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el Grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia, el 27 de junio, en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera del Mundial, se medirá con República Democrática del Congo, en Atlanta.

Minuto a minuto del partido Portugal vs. Uzbekistán

Llegó el quinto gol para Portugal Rafael Leao pone el quinto gol para los lusos. El portugués envió el esférico a la parte superior del arco de Uzbekistán.

Portugal presiona a Uzbekistán Con un remate zurdo de Bruno Fernández, Portugal intenta anotar más goles en el Estadio de Kansas.

Cristiano cerca de un hat-trick 'El Comandante' busca hacer historia pero el portero de Uzbekistán se interpone en sus planes. El capitán luso intervino en el saque del arquero, haciendolo fallar. Pero en su remate al arco, el mismo portero contuvo el tiro y desvió el esférico.

Pausa de hidratación Los jugadores descansan un momento mientras sus técnicos de las indicon

Goool de Portugal Con una jugada que nace en el tiro de esquina, Portugal sumó el cuarto gol. El esférico se quedó boteando muy cerca de la última línea y cuando el portero reaccionó para deternerlo, terminó por empujarlo a las redes.

Uzbkistán quiere descontar en el marcador Con un remate de Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán busca descontar en el marcador ante Portugal,

Arranca el segundo tiempo Portugal y Uzbekistán juegan el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo Las selecciones se retiran al descanso. Aún faltan 45 minutos por jugar en el Estadio de Houston.

Portugal se pierde el cuarto gol El portero de Uzbekistán irrumpió una llegada en solitario de Cristiano Ronaldo para evitar el cuarto tanto de la tarde. No obstante el capitán luso estaba en posición adelantada.

Doblete de Cristiano Ronaldo CR7 vuelve a parecer para poner poner el tercer gol de Portugal, con un remate cruzado que dejó sin opciones al portero de Uzbekistán.

El segundo gol de Cristiano Ronaldo a Uzkebistán en el Mundial 2026. Reuters El segundo gol de Cristiano Ronaldo a Uzkebistán en el Mundial 2026. Reuters Cristiano Ronaldo festeja el segundo gol ante Uzkebistán. Reuters Festejo del gol de Cristiano Ronaldo en el partido ante Uzkebistán. Reuters Cristiano Ronaldo festeja el primer gol marcado a Uzkebistán en el Mundial 2026. Reuters Cristiano Ronaldo celebra el gol que lo convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales. Reuters

Posición adelatada de Uzbekistán Tras revisión del VAR, el juez central anula el tanto anotado po Uzbekistán y el marcador se mantiene 2-0, a favor de los lusos.

Pausa de hidratación El partido entra en pausa para que las selecciones se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

Gooool de Portugal Todos pensaron que Cristiano Ronaldo iba a ejecutar el tiro libre en la puerta del área y engañaron a todos: Nuno Medes lanzó un potente disparo con su pierna izquierda y no pudo hacer nada el portero Nematov.

Goooool de Cristiano Ronaldo La leyenda de Portugal aparece para inaugurar el marcador. Gran movimiento dentro del área y remate perfecto para convertir su gol número 9 en las Copas del Mundo. La asistencia de Joao Cancelo fue certera para CR7. Portugal 1-0 Uzbekistán.

Empieza el partido Portugal y Uzbekistan se enfrentan por la segunda fecha del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas:

Portugal confirma su once titular para enfrentar a Uzbekistán