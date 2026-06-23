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Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 5-0 a Uzbekistán en el Mundial 2026

Portugal golea a Uzbekistán este martes 23 de junio, en Houston. La magia de Cristiano Ronaldo apareció en el Mundial 2026.

Portugal enfrenta a Uzbekistán en la segunda fecha del Mundial 2026.

REUTERS

Autor

AFP, Teleamazonas.com

Actualizado:

23 jun 2026 - 12:27

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Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal marcó su presencia en el Mundial 2026 y venció 5-0 a Uzbekistán.

El segundo duelo mundialista de la selección de Portugal se disputó en Houston, donde el 'Comandante' se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

Los goles portugueses llegaron con Ronaldo a los seis y a los 39 minutos. Luego los hinchas se alegraron con una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87') y un autogol de Abdukodir Khusanov (60').

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el Grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia, el 27 de junio, en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera del Mundial, se medirá con República Democrática del Congo, en Atlanta.

Minuto a minuto del partido Portugal vs. Uzbekistán

  • Minuto 86

    13:51

    Llegó el quinto gol para Portugal 

    Rafael Leao pone el quinto gol para los lusos. El portugués envió el esférico a la parte superior del arco de Uzbekistán. 

  • Minuto 83

    13:48

    Portugal presiona a Uzbekistán 

    Con un remate zurdo de Bruno Fernández, Portugal intenta anotar más goles en el Estadio de Kansas. 

  • Minuto 72

    13:36

    Cristiano cerca de un hat-trick 

    'El Comandante' busca hacer historia pero el portero de Uzbekistán se interpone en sus planes. El capitán luso intervino en el saque del arquero, haciendolo fallar. Pero en su remate al arco, el mismo portero contuvo el tiro y desvió el esférico. 

  • Minuto 69

    13:32

    Pausa de hidratación

    Los jugadores descansan un momento mientras sus técnicos de las indicon 

  • Minuto 60 

    13:23

    Goool de Portugal 

    Con una jugada que nace en el tiro de esquina, Portugal sumó el cuarto gol. El esférico se quedó boteando muy cerca de la última línea y cuando el portero reaccionó para deternerlo, terminó por empujarlo a las redes. 

  • Minuto 51

    13:16

    Uzbkistán quiere descontar en el marcador 

    Con un remate de Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán busca descontar en el marcador ante Portugal, 

  • Minuto 45

    13:08

    Arranca el segundo tiempo 

    Portugal y Uzbekistán juegan el segundo tiempo. 

  • Minuto 45+6

    12:52

    Fin del primer tiempo 

    Las selecciones se retiran al descanso. Aún faltan 45 minutos por jugar en el Estadio de Houston. 

  • Minuto 45+5

    12:50

    Portugal se pierde el cuarto gol 

    El portero de Uzbekistán irrumpió una llegada en solitario de Cristiano Ronaldo para evitar el cuarto tanto de la tarde. No obstante el capitán luso estaba en posición adelantada. 

  • Minuto 38

    12:38

    Doblete de Cristiano Ronaldo 

    CR7 vuelve a parecer para poner poner el tercer gol de Portugal, con un remate cruzado que dejó sin opciones al portero de Uzbekistán. 

El segundo gol de Cristiano Ronaldo a Uzkebistán en el Mundial 2026.

Reuters

El segundo gol de Cristiano Ronaldo a Uzkebistán en el Mundial 2026.

Reuters

Cristiano Ronaldo festeja el segundo gol ante Uzkebistán.

Reuters

Festejo del gol de Cristiano Ronaldo en el partido ante Uzkebistán.

Reuters

Cristiano Ronaldo festeja el primer gol marcado a Uzkebistán en el Mundial 2026.

Reuters

Cristiano Ronaldo celebra el gol que lo convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales.

Reuters

  • Minuto 28

    12:29

    Posición adelatada de Uzbekistán 

    Tras revisión del VAR, el juez central anula el tanto anotado po Uzbekistán y el marcador se mantiene 2-0, a favor de los lusos. 

  • Minuto 23

    12:23

    Pausa de hidratación

    El partido entra en pausa para que las selecciones se hidraten y reciban indicaciones técnicas. 

  • Minuto 17

    12:17

    Gooool de Portugal

    Todos pensaron que Cristiano Ronaldo iba a ejecutar el tiro libre en la puerta del área y engañaron a todos: Nuno Medes lanzó un potente disparo con su pierna izquierda y no pudo hacer nada el portero Nematov.

  • Minuto 6 

    12:06

    Goooool de Cristiano Ronaldo 

    La leyenda de Portugal aparece para inaugurar el marcador. Gran movimiento dentro del área y remate perfecto para convertir su gol número 9 en las Copas del Mundo. La asistencia de Joao Cancelo fue certera para CR7. Portugal 1-0 Uzbekistán.

  • Minuto 0

    12:00

    Empieza el partido 

    Portugal y Uzbekistan se enfrentan por la segunda fecha del Mundial 2026.

Alineaciones confirmadas: 

Portugal confirma su once titular para enfrentar a Uzbekistán

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