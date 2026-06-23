Con doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 5-0 a Uzbekistán en el Mundial 2026
Portugal golea a Uzbekistán este martes 23 de junio, en Houston. La magia de Cristiano Ronaldo apareció en el Mundial 2026.
Portugal enfrenta a Uzbekistán en la segunda fecha del Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
23 jun 2026 - 12:27
Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal marcó su presencia en el Mundial 2026 y venció 5-0 a Uzbekistán.
El segundo duelo mundialista de la selección de Portugal se disputó en Houston, donde el 'Comandante' se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.
Los goles portugueses llegaron con Ronaldo a los seis y a los 39 minutos. Luego los hinchas se alegraron con una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87') y un autogol de Abdukodir Khusanov (60').
En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el Grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia, el 27 de junio, en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera del Mundial, se medirá con República Democrática del Congo, en Atlanta.
Minuto a minuto del partido Portugal vs. Uzbekistán
Minuto 86
13:51
Llegó el quinto gol para Portugal
Rafael Leao pone el quinto gol para los lusos. El portugués envió el esférico a la parte superior del arco de Uzbekistán.
Minuto 83
13:48
Portugal presiona a Uzbekistán
Con un remate zurdo de Bruno Fernández, Portugal intenta anotar más goles en el Estadio de Kansas.
Minuto 72
13:36
Cristiano cerca de un hat-trick
'El Comandante' busca hacer historia pero el portero de Uzbekistán se interpone en sus planes. El capitán luso intervino en el saque del arquero, haciendolo fallar. Pero en su remate al arco, el mismo portero contuvo el tiro y desvió el esférico.
Minuto 69
13:32
Minuto 60
13:23
Goool de Portugal
Con una jugada que nace en el tiro de esquina, Portugal sumó el cuarto gol. El esférico se quedó boteando muy cerca de la última línea y cuando el portero reaccionó para deternerlo, terminó por empujarlo a las redes.
Minuto 51
13:16
Uzbkistán quiere descontar en el marcador
Con un remate de Abbosbek Fayzullaev, Uzbekistán busca descontar en el marcador ante Portugal,
Minuto 45
13:08
Arranca el segundo tiempo
Portugal y Uzbekistán juegan el segundo tiempo.
Minuto 45+6
12:52
Fin del primer tiempo
Las selecciones se retiran al descanso. Aún faltan 45 minutos por jugar en el Estadio de Houston.
Minuto 45+5
12:50
Portugal se pierde el cuarto gol
El portero de Uzbekistán irrumpió una llegada en solitario de Cristiano Ronaldo para evitar el cuarto tanto de la tarde. No obstante el capitán luso estaba en posición adelantada.
Minuto 38
12:38
Doblete de Cristiano Ronaldo
CR7 vuelve a parecer para poner poner el tercer gol de Portugal, con un remate cruzado que dejó sin opciones al portero de Uzbekistán.
Minuto 28
12:29
Posición adelatada de Uzbekistán
Tras revisión del VAR, el juez central anula el tanto anotado po Uzbekistán y el marcador se mantiene 2-0, a favor de los lusos.
Minuto 23
12:23
Pausa de hidratación
El partido entra en pausa para que las selecciones se hidraten y reciban indicaciones técnicas.
Minuto 17
12:17
Minuto 6
12:06
Goooool de Cristiano Ronaldo
La leyenda de Portugal aparece para inaugurar el marcador. Gran movimiento dentro del área y remate perfecto para convertir su gol número 9 en las Copas del Mundo. La asistencia de Joao Cancelo fue certera para CR7. Portugal 1-0 Uzbekistán.
Minuto 0
12:00
Empieza el partido
Portugal y Uzbekistan se enfrentan por la segunda fecha del Mundial 2026.
Alineaciones confirmadas:
Portugal confirma su once titular para enfrentar a Uzbekistán
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