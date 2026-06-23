¿Por qué José Serrano fue trasladado del centro de detención de Florida a Misisipi?

El exministro José Serrano fue trasladado desde el centro de detención Krome, ubicado en el estado de Florida, hacia el Centro Correccional del Condado de Adams, en Misisipi, en Estados Unidos.

El traslado forma parte de una evacuación preventiva ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La medida fue adoptada debido a los incendios forestales registrados en las cercanías del centro de detención. Según informó el ICE este 23 de junio de 2026, a EFE.

José Serrano evita deportación mediante recurso judicial humanitario

Las llamas han consumido aproximadamente 330 acres (133,5 hectáreas) en la zona próxima a Krome, lo que obligó a las autoridades a reubicar a los migrantes retenidos en esas instalaciones.

A través de un correo enviado a la agencia EFE, un portavoz de ICE explicó que la evacuación comenzó durante el fin de semana como una acción de precaución ante el avance de los incendios alrededor del recinto.

El funcionario indicó además que los detenidos fueron enviados a distintos centros de detención administrados por ICE, tanto dentro como fuera de Florida. Sin embargo, no reveló el número exacto de personas trasladadas.

¿Quién es José Serrano y por qué fue detenido en EE.UU.?

Sin embargo, uno de ellos fue José Serrano, que formó parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Él enfrenta un proceso judicial en Ecuador relacionado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

En mayo pasado, una corte de inmigración de Estados Unidos resolvió otorgarle protección por lo que no ha podido ser deportado a Ecuador. Por su parte, Serrano impulsa un recurso de hábeas corpus con el objetivo de recuperar su libertad.