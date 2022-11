Shakira consoló a Piqué durante acuerdo de custodia

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las separaciones más polémicas y mediáticas en el mundo del entretenimiento luego de anunciar su separación tras más de 12 años juntos.

Durante la negociación de más de 12 horas que tuvieron para definir la custodia de sus hijos Milan y Sasha, la colombiana y el español habrían protagonizado un emotivo momento.

La revista ‘Look’ compartió detalles de la reunión que acabó a altas horas de la madrugada y donde Piqué se mostró muy mal anímicamente.

Durante las conversaciones habrían sucedido una serie de «reproches, incomprensión, posiciones encontradas, pero ni una sola palabra malsonante ni más alta que la otra. Fue todo muy civilizado dentro de lo difícil y dura que era la negociación«.

Y, según detalla la citada revista, conforme pasaban las horas, Gerard Piqué se mostró «más inestable que su ex, quien se mostró siempre más distante y fría«.

«Hablar con Shakira y sus abogados era como hablar con un muro. No cedían ni iban a ceder», agrega ‘Look’ sobre el comportamiento de la colombiana en la reunión.

EMOTIVO MOMENTO

Por la evidente tensión en el lugar, Piqué habría salido a tomar un poco de aire y antes de ingresar nuevamente a la negociación le solicitó a Shakira hablar por un momento a solas en la cocina.

«En ese exacto momento, Piqué se derrumbó. A solas con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió a llorar. Piqué admitió no entender la intransigencia de la latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más», reveló ‘Look’.

Y agregó: «La artista terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas con un sentido abrazo». Luego del emotivo momento habrían firmaron el acuerdo por el bienestar de sus hijos.