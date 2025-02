Shakira es hospitalizada de emergencia y cancela su concierto en Lima

Actualizado 17:20

La estrella colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia en Lima debido a un fuerte cuadro abdominal, lo que la obligó a cancelar el concierto programado para este domingo 16 de febrero del 2025 en la capital peruana. La propia cantante informó sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

«Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», escribió en su cuentas oficiales. En su mensaje, publicado en español e inglés, la artista de 48 años explicó que acudió a urgencias y que actualmente se encuentra hospitalizada.

«Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes«, agregó.

Shakira llegó a Lima el sábado, procedente de Brasil, donde dio inicio a su esperada gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran‘ con un vibrante concierto en Río de Janeiro. La capital peruana es la segunda parada de este tour, el primero en siete años, y tenía previsto ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional, con entradas agotadas desde hace semanas.

En su show de apertura en Brasil, Shakira presentó un repertorio que combinó los temas de su duodécimo álbum, que da nombre a la gira, con algunos de sus éxitos más icónicos. La artista, con más de 90 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y 11 Grammy Latinos, continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre su evolución y reprogramación de su concierto en Lima.

