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Internacional

Río se desborda en Bogor - Indonesia tras fuertes lluvias

Inundación en Indonesia afecta a más de 150 familias por el desbordamiento de un río en Bogor.

Indonesia: fuertes inundaciones en Bogor y Java Central

BBC Noticias

Autor

Tamara López

Fecha de publicación

05 may 2026 - 17:28

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Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Cipamingkis este lunes en Bogor, causando inundaciones que afectaron a más de 150 familias, según reportes recogidos por BBC News.

Un residente que documentó la emergencia señaló que la crecida destruyó una instalación de “glamping” y dejó al borde del colapso a una escuela islámica en la zona.

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, los daños materiales y el impacto en la comunidad mantienen en alerta a los habitantes de esta región de Indonesia.

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