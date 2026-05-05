Río se desborda en Bogor - Indonesia tras fuertes lluvias
Inundación en Indonesia afecta a más de 150 familias por el desbordamiento de un río en Bogor.
Indonesia: fuertes inundaciones en Bogor y Java Central
BBC Noticias
Compartir
Fecha de publicación
05 may 2026 - 17:28
Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Cipamingkis este lunes en Bogor, causando inundaciones que afectaron a más de 150 familias, según reportes recogidos por BBC News.
Un residente que documentó la emergencia señaló que la crecida destruyó una instalación de “glamping” y dejó al borde del colapso a una escuela islámica en la zona.
A pesar de la magnitud del evento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni heridos. Sin embargo, los daños materiales y el impacto en la comunidad mantienen en alerta a los habitantes de esta región de Indonesia.
Compartir