Hombre atropelló a familia frente a guardería en Nueva Jersey

Graban el momento del brutal atropello a una madre y sus dos hijos en Nueva Jersey, EEUU

Una madre y sus dos hijos pequeños fueron atropellados por un vehículo a las afueras de una guardería en Nueva Jersey, en un hecho captado por una cámara y difundido por News 12 Nueva Jersey.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00, cuando la mujer salía de la Bloom Academy tras recoger a sus hijos. Un automóvil se subió a la acera y los embistió, pese a los intentos de la familia por esquivar el impacto.

El menor más pequeño sufrió una lesión en la pierna y quemaduras por contacto con la parte inferior del vehículo. La madre reportó lesiones en el cuello y la espalda, mientras que el otro niño presentó heridas leves.

Las autoridades informaron que el conductor fue detenido y enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, agresión con vehículo y poner en peligro el bienestar de un menor.

El caso reabre el debate sobre la seguridad vial en zonas escolares y peatonales, especialmente en horarios de alta circulación.