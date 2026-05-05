Bomberos sofocan un incendio vehicular en Portoviejo

Un vehículo se incendió en el centro de Portoviejo, en Manabí.

Un vehículo se incendió en el sector Apolo, en Portoviejo, la tarde de este martes 5 de mayo de 2026. Los bomberos lograron controlar el fuego.

Videos en redes sociales mostraron el momento en el que el vehículo se incendiaba. Una persona intentaba sofocar el fuego con una manguera que salía de una vivienda, mientras llegaban los bomberos.

Las autoridades investigan las causas del flagelo. Hasta las 17:20 de este martes se desconocen los motivos que originaron el incendio.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo y la Policía Nacional acudieron al lugar para controlar las llamas.

No se registran personas heridas en el sector. El vehículo fue retirado y se restableció el tránsito en su totalidad.