Un sismo de magnitud 7,2 sacudió la península del estado estadounidense de Alaska y provocó brevemente una alerta de tsunami, informó este domingo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El organismo especializado revisó la magnitud del terremoto a la baja, que inicialmente había establecido en 7,4.

El terremoto se produjo a las 22H48 locales del sábado (6H48 GMT del domingo) a unos 90 km al suroeste de la pequeña ciudad de San Point, y a una profundidad de 21 kilómetros en la península de Alaska, según el USGS.

El sismo con epicentro en Alaska prendió las alertas en varias costas de América del Norte y Sur, sin embargo, todas se descartaron en minutos. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) informó que este movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generas un tsunami en Ecuador.

BREAKING : USA vedio shows the impact of the earthquake magnitude 7.4 offshore of Aleutian island some where Alaska pic.twitter.com/uHvt0GK2K0