Sonnia es eliminada de MasterChef Ecuador

Un nuevo reto de eliminación llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador y hoy Henry fue el único participante en el balcón. Jamil, Alexandra, Victoria, Sonnia, Johanna y Raúl se enfrentaron para continuar en la competencia.

En esta ocasión el reto de eliminación se dividió en dos etapas. La primera fue una prueba de velocidad en la que tuvieron que preparar el emborrajado perfecto. Alexandra fue quien primero lo logró y ganó una ventaja.

