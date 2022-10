Una noticia cayó como balde de agua fría a los seguidores de la popular streamer y creadora de contenido adulto Kaitlyn Siragusa, conocida como Amouranth. Durante una transmisión de este domingo 16 de octubre de 2022 en la plataforma Twitter, la influencer reveló que está casada y su esposo es un hombre abusivo que tiene el control de su dinero y su carrera.

La primera parte sorprende porque Amouranth, desde que inició en el mundo del internet, aseguró que estaba soltera. Aunque no detalló cuándo se casó, sí explicó que vive una vida de terror con un hombre que abusa de ella verbal y psicológicamente. Además, él mantiene el control de sus cuentas y del tipo de trabajos que hace bajo la amenaza de ‘matar a sus perros’.

Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse



He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.



