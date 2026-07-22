Alejandra Jaramillo confirma su salida de ‘Siéntese quien pueda’ producción de TelevisaUnivision

Alejandra Jaramillo confirmó a través de sus redes sociales que no continuará como parte del elenco de ‘Siéntese quien pueda’, luego de que TelevisaUnivision anunciara oficialmente su salida del programa.

La presentadora ecuatoriana rompió el silencio después de varias semanas y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió durante este periodo.

“Estos días no han sido nada fáciles. Les puedo decir que he tenido muchos sentimientos por dentro y que he estado haciendo el ejercicio de aprender a manejarlos”, expresó.

Jaramillo también se refirió a las disculpas públicas que ofreció anteriormente y aseguró que fueron una decisión personal.

“Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Me nacieron del corazón”, afirmó la presentadora, quien además ratificó sus palabras y dijo estar tranquila con su forma de actuar y con sus intenciones.

‘Siéntese quien pueda’ cierra una etapa

La salida de Jaramillo fue confirmada el 22 de julio del 2026 a través de las redes oficiales del programa.

En un video, el conductor Jorge Bernal le dedicó un mensaje de despedida y confirmó el cierre de su etapa dentro del espacio televisivo.

La ecuatoriana formaba parte del programa de entretenimiento de TelevisaUnivision, donde compartió pantalla con el equipo de presentadores y participó en diferentes segmentos del espacio.

La noticia puso fin a las especulaciones que durante semanas circularon sobre su continuidad en el programa.

Alejandra Jaramillo habla de su futuro

En su mensaje, la presentadora recordó su pasión por el arte y la comunicación y aseguró que continuará adelante con sus proyectos.

“Amo bailar, amo actuar, amo comunicar. Y en este país pude cumplir ese sueño”, señaló Jaramillo, quien también recordó que desde niña soñaba con dedicarse a estas actividades.

La presentadora aseguró que este momento representa un aprendizaje y que mantiene la fe en que vendrán nuevas oportunidades.

“No me rindo, no doy un paso atrás”, expresó.

Jaramillo también pidió a su comunidad evitar responder al odio con más odio y agradeció el respaldo que recibió de sus seguidores durante las últimas semanas.

“Creo que el odio no se puede frenar con más odio”, afirmó antes de continuar con su mensaje.