Independiente del Valle condena insultos racistas contra su categoría Sub-19

A través de sus canales oficiales, Independiente del Valle rechazó de forma categórica los actos de discriminación sufridos por los futbolistas de su categoría Sub-19 durante el encuentro disputado el pasado fin de semana ante Deportivo Cuenca.

En el pronunciamiento, emitido este miércoles 22 de julio de 2026, la institución de Sangolquí calificó los hechos como inaceptables y recordó que expresiones de esta índole atentaron directamente contra la integridad de sus jóvenes deportistas. "El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en ningún espacio de nuestra sociedad", remarcó el comunicado, haciendo un llamado a erradicar estas conductas del deporte ecuatoriano.

El club enfatizó su compromiso de seguir trabajando, tanto dentro como fuera del campo de juego, para garantizar un entorno fundamentado en el respeto y la dignidad para todos los atletas.

Este nuevo incidente en divisiones formativas reabre el debate sobre la necesidad de reforzar las sanciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y activar protocolos de protección más rigurosos para defender a las canteras de actos de hostigamiento y discriminación.