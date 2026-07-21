Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su segunda hija

El cantante puertorriqueño Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Myla, a través de una publicación en redes sociales.

“Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribieron junto a las fotografías.

En una de las imágenes aparecen Marc Anthony, Nadia Ferreira y su hijo Marquito, nacido en 2023, junto a la recién nacida. La segunda fotografía muestra las manos de los integrantes de la familia reunidas.

Una familia que crece

Con la llegada de Myla, Marc Anthony suma ocho hijos. La bebé es su segunda hija junto a Nadia Ferreira, con quien contrajo matrimonio en 2023.

El cantante también es padre de otros seis hijos, fruto de relaciones anteriores. Entre sus exparejas se encuentran Jennifer Lopez, Dayanara Torres, ex Miss Universo, y la modelo venezolana Shannon de Lima.

La llegada de Myla marca una nueva etapa para la pareja, que continúa compartiendo momentos de su vida familiar con sus seguidores.