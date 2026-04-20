¿Hallazgo histórico o fraude? Reavivan debate sobre el Arca de Noé en Turquía

Según los investigadores, apoyados por una fuerte campaña de prensa internacional, esta era la prueba definitiva de que una gigantesca estructura de madera se pudrió exactamente en ese sitio.

Un nuevo reporte sobre un posible hallazgo del Arca de Noé en territorio turco volvió a generar debate internacional sobre si se trata de un descubrimiento histórico o de una interpretación sin sustento científico.

Las investigaciones se centran en formaciones ubicadas cerca del Monte Ararat, una zona que durante décadas ha sido señalada como el posible lugar donde habría reposado la embarcación descrita en la Biblia.

¿Qué dicen los hallazgos?

Algunos equipos aseguran haber encontrado estructuras con forma de barco y restos orgánicos que podrían datar de entre 3.000 y 5.000 años, lo que coincide con el periodo en el que se ubica el relato del diluvio universal .

Sin embargo, estos indicios no confirman de manera concluyente la existencia del Arca.

Geológicamente, la estructura es un sinclinal: un pliegue cóncavo en las capas de la tierra, moldeado durante milenios por deslizamientos de lodo y erosión natural. Redes Sociales

Escepticismo científico

Diversos expertos sostienen que las formaciones identificadas son de origen natural y no corresponden a una embarcación construida por el ser humano .

Además, arqueólogos señalan que la búsqueda del Arca responde más a creencias religiosas que a un proceso científico verificable

Un debate abierto

A lo largo de los años, múltiples expediciones han afirmado encontrar evidencias del Arca de Noé, pero ninguna ha sido validada de forma definitiva por la comunidad científica.

El caso vuelve a poner en discusión los límites entre fe, historia y ciencia, mientras continúan las investigaciones en la región.