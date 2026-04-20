Concejales piden que el gerente del Metro de Quito comparezca ante el Concejo Metropolitano

Concejales de Quito reaccionaron a la paraliazción del sistema de transporte Metro de Quito este lunes 20 de abril del 2026.

El concejal de Quito, Wilson Merino, fue uno de los primeros funcionarios en señalar que ha solicitado de manera inmediata que el gerente del Metro de Quito comparezca ante el Concejo Metropolitano.

Exigen conocer correspondencia

Solicita que el máximo responsable del Metro de Quito entregue todas las cartas y oficios que el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) o la operadora hayan enviado y recibido desde agosto del año 2025.

Además, exigen "evidencia de que la empresa encargada del apisonamiento de la vía realizó el trabajo con la maquinaria adecuada (labor pendiente desde junio del año 2025), el estado actual de los trenes, el detalle del contrato de mantenimiento correctivo y el estado de las licencias del sistema de comunicaciones".

Detalles de la suspensión de operaciones

Al pedido se sumó el concejal Bernardo Abad que ante el colapso y suspensión de operaciones de este lunes de todo el sistema de transporte del Metro que afectó a la ciudadanía debido a un aparente "incidente técnico".

En una misiva dirigida al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, el concejal pide que se dé la comparecencia para conocer los pormenores relacionados con esta suspensión de las operaciones.