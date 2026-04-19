Coachella 2026: El épico encuentro entre Billie Eilish y Justin Bieber
Billie Eilish sorprendió al unirse a Justin Bieber en el escenario para el segmento 'One Less Lonely Girl', cumpliendo su sueño de infancia frente a miles.
Justin Bieber y Billie Eilish en Coachella
YT/ @Coachella
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Actualizada:
19 abr 2026 - 10:48
La cantante Billie Eilish sorprendió al público al aparecer en el escenario junto a Justin Bieber durante el segundo fin de semana del festival Coachella.
El momento se volvió viral cuando Eilish fue parte del segmento “One Less Lonely Girl”, una dinámica clásica en los conciertos de Bieber.
Un momento simbólico
Eilish, quien ha declarado en varias ocasiones ser fan de Bieber desde su infancia, vivió un momento significativo frente a miles de asistentes.
Medios internacionales destacan que la escena marca una evolución en la relación entre ambos artistas, pasando de fan a colega en la industria musical.
Reacción y expectativa
El público respondió con entusiasmo y el clip se difundió rápidamente en redes sociales.
Tras el encuentro, seguidores de ambos artistas especulan sobre una posible colaboración musical, aunque no hay confirmación oficial.
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