Astronauta de Artemis II comparte mensaje espiritual desde el espacio

El astronauta Victor Glover, piloto de la misión Artemis II, comparte un mensaje con tintes espirituales desde el espacio, en el marco de la Semana Santa.

Durante una intervención, el astronauta reflexiona sobre la experiencia de observar la Tierra desde la distancia y el impacto que esto tiene a nivel personal.

UNA REFLEXIÓN DESDE EL ESPACIO

“Tan lejos de la Tierra, contemplando la inmensa belleza de la creación…”, expresa Glover, destacando la magnitud del entorno espacial.

Además, menciona: “Cuando leo la Biblia y descubro todas las maravillas que fueron hechas para nosotros… este lugar es simplemente asombroso”.

MENSAJE POR PASCUA

En el video difundido por la misión, el astronauta también aprovecha para enviar un saludo a quienes se encuentran en la Tierra, deseando felices Pascuas.

TRADICIÓN EN LA MISIÓN

En el mismo contexto, la tripulación de Artemis II reconoce al astronauta Jeremy Hansen con el tradicional pin de oro, que conmemora su primer vuelo espacial.

CONTEXTO DE LA MISIÓN

Artemis II es una misión tripulada que busca orbitar la Luna y representa un paso clave en el regreso de la humanidad a la exploración lunar.

El mensaje de Glover conecta la exploración espacial con una reflexión personal y espiritual, en una fecha significativa para millones de personas.