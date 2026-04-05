Ecuatoriano en la NASA: José Granda desarrolla sistemas para volver a la Luna

La participación de un científico ecuatoriano en Artemis II posiciona al país en uno de los proyectos más relevantes de la exploración espacial actual.

El científico ecuatoriano José Granda forma parte del proyecto Artemis II, una misión tripulada que busca orbitar la Luna y probar tecnologías esenciales para futuras expediciones a Marte.

Su participación se centra tanto en el ámbito técnico como en la divulgación científica para la comunidad hispanohablante.

APORTE CLAVE EN LA MISIÓN

Granda, catedrático de la Universidad Estatal de California en Sacramento, trabaja en el desarrollo de sistemas de control para vehículos espaciales, un componente fundamental para la seguridad de las misiones.

Su labor incluye proyectos junto a estudiantes, que posteriormente son evaluados por la NASA como parte del proceso de innovación tecnológica.

TECNOLOGÍA PARA SITUACIONES CRÍTICAS

Dentro del programa Artemis, su trabajo aborda la dinámica de las naves y el diseño de sistemas capaces de responder ante fallas en maniobras complejas.

Entre estos desarrollos destaca la creación de un sistema de rescate en caso de fallos durante un alunizaje, uno de los momentos más críticos en una misión espacial.

PERFIL DEL CIENTÍFICO

José Granda es doctor en Ingeniería Mecánica y se especializa en dinámica de sistemas, modelado y control de vehículos, áreas fundamentales para el desarrollo de tecnología aeroespacial.

Además, se desempeña como portavoz de misiones espaciales de la NASA para América Latina.