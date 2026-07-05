Un 'jardín dentro del Garden': salen a la luz más detalles de la boda de Taylor Swift

Salen a la luz más detalles de la boda de Taylor Swift

Una actuación de la cantante Stevie Nicks, amigos de la secundaria y un "jardín dentro del Garden": salen a la luz detalles sobre la boda de Taylor Swift y el astro del fútbol americano Travis Kelce en Nueva York.

La superestrella del pop y el tres veces campeón del Super Bowl de la NFL, ambos de 36 años, se casaron en el legendario Madison Square Garden bajo estrictas medidas de seguridad, y los cerca de 1 000 asistentes supuestamente tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad.

Según la información, se oficiaron de testigos los hermanos de los novios Austin Swift, como acompañante de honor de ella, y Jason Kelce, como padrino de él. Tree también dio las marcas de los atuendos elegidos por los novios: vestuario de Christian Dior, zapatos de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

Boda que se sintió como íntima

En el programa de TV "Good Morning America", los presentadores Robin Roberts, George Stephanopoulos y Michael Strahan comentaron su experiencia en la llamada "boda real" de Estados Unidos.

Stephanopoulos, quien fue asesor del expresidente Bill Clinton antes de pasarse al periodismo hace más de dos décadas, dijo que la ceremonia era "tan íntima como podía ser, teniendo en cuenta que se celebraba en el MSG", el emblemático recinto deportivo.

La pareja creó "un jardín dentro del Garden, lo cual era sencillamente magnífico", dijo, en un juego de palabras por el significado de Garden ("Jardín" en inglés).

"Cuesta imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntima", añadió Stephanopoulos.

Vecinos y compañeros del colegio invitados

Roberts contó que los novios habían "redactado sus propios votos", y Stephanopoulos mencionó que Swift y Kelce llevaban unas "libretitas" consigo mientras el comediante Adam Sandler oficiaba la ceremonia.

"Estaban sus vecinos, sus amigos de la secundaria. Fue como cualquier boda", dijo Roberts, quien también confirmó que Nicks cantó tal y como se esperaba.

Fue como "cualquier boda", excepto que resplandecía de estrellas. Allí estaba todo el "quién es quién" del mundo del espectáculo y del deporte, desde Selena Gomez, Ed Sheeran y la modelo Gigi Hadid hasta los actores Hugh Grant y Bradley Cooper.

Swift y Kelce se comprometieron en 2025

También fueron invitados los compañeros del equipo de Kelce y su entrenador Andy Reid, al igual que la leyenda de la NFL Tom Brady.

La cantante Nelly publicó un video en Instagram en el que calificó la boda de "increíble". En el video, Nelly llevaba un traje totalmente blanco, mientras que su esposa, la cantante Ashanti, lucía un vestido con mucho brillo.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso en agosto de 2025 en una publicación de Instagram con la leyenda de foto: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".