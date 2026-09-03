Choupette no puede recibir la millonaria herencia que le dejó Karl Lagerfeld

La icónica gata de Karl Lagerfeld es impedida de recibir la herencia que le dejó el diseñador de modas.

Choupette pasó de viajar en jets privados y tener un chef personal a vivir en el apartamento de la ex ama de llaves de Karl Lagerfeld. La famosa gata birmana no ha podido recibir la millonaria herencia que el diseñador habría dejado para garantizar su cuidado.

Lagerfeld, quien murió en 2019 y no tuvo hijos, habría destinado USD 1,5 millones para Choupette. Sin embargo, el dinero permanece únicamente establecido en documentos y la gata no ha recibido la herencia.

La razón está en la legislación francesa, que no permite que los animales hereden directamente dinero ni propiedades. Esta restricción legal impide que Choupette pueda convertirse oficialmente en beneficiaria de la fortuna.

¿Quién cuida actualmente a Choupette?

A sus 14 años, Choupette vive con Françoise Cacote, ex ama de llaves de Lagerfeld, y su familia. La mujer asegura que no ha recibido dinero de la herencia y actualmente trabaja a medio tiempo mientras se encarga del cuidado de la gata.

La situación contrasta con la vida que Choupette tuvo junto al diseñador. Además de viajar y vivir en una mansión en París, la gata llegó a generar sus propios ingresos gracias a su fama. En 2014, una campaña publicitaria le habría generado hasta USD 3 millones.

La herencia de Lagerfeld está en disputa

El problema no termina con la imposibilidad legal de que un animal reciba una herencia. El testamento de Lagerfeld también se encuentra disputado ante la Justicia, con cuestionamientos sobre las condiciones mentales del diseñador cuando fue elaborado.

Cacote contrató abogados para intentar que los recursos destinados al cuidado de Choupette sean entregados a su nombre y así poder cumplir con los deseos que habría dejado Lagerfeld.

Mientras se resuelve la disputa, la que llegó a ser conocida como una de las gatas más ricas del mundo continúa bajo el cuidado de la antigua colaboradora del diseñador, sin haber recibido los USD 1.5 millones que habrían sido destinados para ella.