CNE seleccionó más de 288 000 miembros de juntas receptoras del voto para las seccionales

El CNE realizó un sorteo para escoger a los miembros de las juntas receptoras del voto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el 2 de septiembre de 2026 el sorteo para seleccionar a las personas que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en las próximas elecciones seccionales.

A escala nacional fueron designados 285 509 miembros, mientras que otros 3 440 ciudadanos fueron seleccionados para cumplir esta función en el exterior.

Entre los que fueron seleccionados constan:

Estudiantes de instituciones de educación superior

Servidores públicos

Empleados del sector privado

Personas con instrucción secundaria completa

¿Cuándo serán notificados?

El proceso de notificación a los miembros de las JRV se desarrollará entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre de 2026.

Los ciudadanos seleccionados recibirán la información de manera presencial y mediante correo electrónico.

Además, quienes quieran comprobar si fueron designados podrán realizar la consulta a través de la página web del CNE y de la aplicación móvil CNE App.

Capacitación será obligatoria

Los ciudadanos que hayan sido seleccionados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto deberán cumplir con una capacitación presencial obligatoria.

Las jornadas se desarrollarán en los lugares habilitados por el CNE a escala nacional. Las fechas, horarios y sitios de capacitación serán publicados a través de los canales oficiales del organismo electoral.

Quienes ya hayan participado previamente en una capacitación también tendrán la posibilidad de reforzar sus conocimientos mediante una modalidad en línea.