Descubren en Bolivia una nueva especie de gato silvestre 

El Leopardus tilcayo es una nueva especie de gato silvestre identificada en los bosques de Yungas, en Bolivia.

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de gato silvestre en Bolivia. El animal fue denominado Leopardus tilcayo, en referencia al nombre con el que las comunidades locales ya conocían a este pequeño felino. El hallazgo fue publicado en la revista científica Current Biology.

Es más pequeño que un gato doméstico

El tilcayo tiene pelaje marrón claro, manchas oscuras similares a rosetas, orejas redondeadas y un cuerpo delgado. Mide alrededor de 45 a 46 centímetros y pesa aproximadamente 1,4 kilos, menos que un gato doméstico promedio.

La especie habita en los Yungas bolivianos, una región montañosa de bosques húmedos ubicada entre los Andes y la cuenca amazónica.

El ADN confirmó que era una especie distinta

Los investigadores analizaron información genética de 38 ejemplares del género Leopardus, incluidos animales vivos y especímenes conservados en museos. Los resultados determinaron que el tilcayo pertenece a un linaje diferente que se separó de otros gatos tigre hace alrededor de 1,4 millones de años.

El estudio concluyó además que los llamados gatos tigre de Sudamérica, antes agrupados de manera más amplia, corresponden en realidad a cinco especies genéticamente distintas.