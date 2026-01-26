Ecuatorianos en Estados Unidos aprovechan la fuerte nevada para preparar helado de paila

Ecuatorianos prepararon helados de paila en la nieve que cubrió varias zonas de Estados Unidos.

El clima extremo fue el escenario propicio para que los ecuatorianos residentes en Estados Unidos preparen helados de paila de varios sabores en medio de la tormenta de este 24 y 25 de enero de 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran como el ingenio se pone una vez más a prueba. Migrantes ecuatorianos aprovecharon las bajas temperaturas y la nieve para hacer girar pailas y otros recipientes y saborear un postre típico del Ecuador.

Varias zonas estadounidenses permanecen con grandes cantidades de nieve en las calles y patios. Incluso miles de vuelos se han cancelado y las escuelas permanecen cerradas.

Pero es el frío el que en esta ocasión ha permitido a los ecuatorianos sentirse un poco más cerca de su tierra, son un tradicional helado de fruta.

El helado de paila ecuatoriano fue reconocido en el top 50 de los mejores del mundo, según un ranking publicado en julio de 2025 por el portal especializado en gastronomía, Taste Atlas.

El postre se prepara tradicionalmente en Ecuador en una paila de bronce o cobre sobre hielo. El recipiente debe girarse constantemente para lograr la textura suave similar al sorbete.