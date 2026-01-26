Llapingacho ecuatoriano en top 10 de mejores platos con papa del mundo, según Taste Atlas

El llapingacho ha sido reconocido entre los mejores platos con papa del mundo.

¡Sabor ecuatoriano! El llapingacho fue elegido en el top 10 de los mejores platos con papa del mundo, según un ranking del portal especializado en gastronomía mundial, Taste Atlas, publicado el domingo 25 de enero de 2026.

El llapingacho ecuatoriano ocupa el puesto número nueve de 50 seleccionados. Su calificación es de 4,2 estrellas.

El portal Taste Atlas destaca al llapingacho como un plato típico ecuatoriano que se sirve con una salsa de maní a un lado. Aunque esta variación también la apunta como una salsa de ají que es opcional para añadir al plato.

Las tortillas de papa son, generalmente, rellenas de queso y doradas en el sarten hasta tomar un color dorado.

La guarnición se acompaña con chorizo de cerdo, aguacate, lechuga y huevos fritos. Este plato puede tener variaciones según la localidad donde se coma.

El primer lugar de este ranking lo ocupan las Kartupeļu pankūkas, unas tortillas de papa típicas de Letonia. Y le siguen similares preparaciones como la Zemiakové placky, de Eslovaquia, y las Bulviniai blynai, de Lituania.

Dentro del ranking también se destaca el locro de papa ecuatoriano. Se ubica en el puesto 28 de los 50 platos de la lista.