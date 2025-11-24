La elección de Reina de Quito 2025 transmitirá en vivo por la señal de Teleamazonas

10 jóvenes quiteñas participan en el certamen para ser la Reina de San Francisco de Quito 2025.

El certamen de elección de la Reina de San Francisco de Quito podrá seguirse en vivo este jueves 27 de noviembre del 2025 través de la señal de Teleamazonas y de todas las plataformas digitales del canal.

La transmisión comenzará a partir de las 20:00 y estará disponible simultáneamente en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, permitiendo que los televidentes y usuarios conectados puedan disfrutar del evento desde cualquier dispositivo.

Teleamazonas confirmó que, además de la gala oficial, se ofrecerá contenido exclusivo a través de sus redes sociales. La audiencia podrá acceder a una previa del certamen, con entrevistas, detalles de la producción y la llegada de las candidatas. Tras la coronación, también se difundirán reacciones, declaraciones de las participantes y momentos destacados de la noche.

El evento, uno de los más tradicionales de las fiestas de la capital, contará con la participación de 10 candidatas que buscarán obtener la corona y liderar proyectos sociales durante su período de representación.

Las candidatas tienen entre 19 y 26 años y son solteras. Además, cada una presentó un proyecto social para ayudar a jóvenes vulnerables.

Con la transmisión multiplataforma, Teleamazonas apunta a que más personas puedan conectarse y vivir el certamen en tiempo real, dentro y fuera del país.