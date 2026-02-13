Hasta 20 kilos encima y USD 18 por hora, así fue ser 'arbusto' en el show del Super Bowl

Parte de los “arbolitos” que acompañaron a Bad Bunny en su show del medio tiempo en el Super Bowl LX no eran utilería

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny no solo marcó un hito por su despliegue visual y musical, sino también por los detalles detrás de escena.

Uno de los elementos más comentados fue la presencia de decenas de bailarines caracterizados como arbustos humanos, piezas clave dentro de la narrativa estética del show.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, la convocatoria exigía estatura entre 1,70 y 1,83 metros, complexión atlética y resistencia física suficiente para soportar un traje que podía pesar hasta 20 kilogramos.

Además, los seleccionados debían sentirse cómodos actuando en un escenario de escala mundial, frente a más de 100 millones de espectadores, y estar disponibles para jornadas intensivas de ensayo que superaron las 60 a 70 horas acumuladas.

El pago establecido fue de 18,70 dólares por hora, lo que representó una compensación cercana a 1.300 dólares por participante, dependiendo de la cantidad exacta de horas trabajadas. Todos los involucrados firmaron acuerdos de confidencialidad estrictos para evitar filtraciones previas a la transmisión.

Se estima que decenas de miles de aspirantes aplicaron al casting, pero solo entre 380 y 500 personas lograron integrar el montaje final, que se realizó en el Levi's Stadium, en California.

Otro momento destacado del espectáculo fue la aparición de una bandera mexicana, incorporada como parte del mensaje visual latino del show, lo que generó conversación en redes sociales y reforzó el enfoque identitario y cultural que caracterizó la presentación.

La combinación de elementos simbólicos, escenografía orgánica y una puesta en escena masiva consolidó el espectáculo como uno de los más comentados de la historia reciente del medio tiempo.

El resultado: un despliegue coreográfico que convirtió a los “arbustos” en tendencia global y demostró que incluso los detalles aparentemente secundarios forman parte de una producción de alto nivel estratégico y artístico.