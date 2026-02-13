Canadá se contagia del ritmo latino tras el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

El "efecto Bad Bunny" que puso a bailar salsa a todo Canadá tras su show en el Super Bowl

El impacto cultural de la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX trascendió fronteras y provocó inesperadas reacciones incluso en Canadá, donde medios y usuarios han destacado una curiosa “oleada latina” tras el evento.

La actuación del artista puertorriqueño, casi íntegramente en español y celebrada por su mensaje de unidad, posicionó a ritmos como salsa y reggaetón en el centro de tendencias sociales en el país norteamericano.

Tras la mención explícita de Canadá durante la transmisión como parte de una lista de países del continente mencionada por Bad Bunny usuarios en plataformas como TikTok viralizaron videos mostrando paisajes nevados acompañados de música latina, especialmente salsa, lo que fue interpretado como una celebración cultural y un “efecto Bunny” en el imaginario nacional.

Expertos en redes sociales reportaron además un incremento notable en la actividad digital relacionada con el artista en territorio canadiense, con tendencias que mezclan música, humor e identidad cultural.

Analistas atribuyen este fenómeno no solo a la viralización de la presentación, sino a la percepción de inclusión dentro de un evento global tradicionalmente centrado en la cultura estadounidense.

El espectáculo de Bad Bunny, que alcanzó cerca de 128,2 millones de espectadores y se ubicó entre los más vistos en la historia del half-time show, quedará marcado no solo por su impacto artístico, sino también por cómo amplificó ritmos y símbolos latinos más allá de las fronteras culturales habituales.