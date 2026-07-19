El hijo de Shakira Sasha Piqué baila 'Dai Dai' junto a Piqué durante la final del Mundial 2026

Sasha Piqué fue captado bailando al ritmo de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, durante la final entre España y Argentina disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El menor asistió al encuentro junto a su padre Gerard Piqué, y su hermano Milan. Videos difundidos en redes sociales muestran a Sasha siguiendo la música desde su asiento mientras sonaba el tema interpretado por Shakira.

La presencia de Piqué y sus hijos llamó la atención de los aficionados debido a que la cantante colombiana, expareja del exdefensor del Barcelona, fue una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA.

Shakira protagonizó el histórico show del medio tiempo

Shakira encabezó el primer espectáculo de medio tiempo realizado en una final de la Copa Mundial de la FIFA.

La artista colombiana compartió escenario con figuras internacionales en un show producido por FIFA y Global Citizen.

Durante su actuación interpretó “Dai Dai” junto al cantante nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids de Uganda, en una presentación que combinó música, coreografías y efectos visuales ante miles de asistentes y millones de espectadores.

“Dai Dai”, el himno del Mundial 2026

“Dai Dai” fue presentada como la canción oficial del Mundial 2026 y acompañó distintos momentos del torneo, desde la ceremonia inaugural hasta el espectáculo de medio tiempo de la final.

Días antes del partido decisivo, Shakira publicó un adelanto de la versión en español del tema con el verso: “En el 11 contra 11, cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel”. Sin embargo, durante la final interpretó la versión original en inglés.