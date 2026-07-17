Shakira adelanta un fragmento de 'Dai Dai' en español

Shakira volvió a conectar con el Mundial 2026. La cantante colombiana publicó este viernes en sus historias de Instagram un breve adelanto en español de “DAI DAI”, uno de los temas oficiales del torneo.

En el video se escucha un fragmento de la canción que dice:

En el 11 contra 11, cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel Shakira

La publicación llega días después de que la artista expresara su admiración por Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial y mantiene el vínculo de Shakira con la máxima cita del fútbol.

Shakira encabezará el show del medio tiempo de la final

Shakira será una de las artistas principales del espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo cuente con un show de medio tiempo, una iniciativa impulsada por FIFA y Global Citizen.

Durante la presentación interpretará "DAI DAI", el tema oficial del Mundial 2026, junto al cantante Burna Boy.

La versión en español que la artista comenzó a promocionar en sus redes sociales es un adelanto especial, aunque el espectáculo de la final incluirá la versión oficial de la canción.

“DAI DAI”, uno de los himnos del Mundial

“Dai Dai” forma parte de la banda sonora oficial del Mundial 2026 y fue presentada como una canción inspirada en la pasión, la unión y el espíritu competitivo del fútbol.

Desde su lanzamiento, el tema ha acompañado distintos contenidos oficiales del torneo y ahora suma una nueva versión con fragmentos en español, compartidos por la propia Shakira a través de sus redes sociales.