La infidelidad es "difícil de perdonar", dice la exnovia de biatleta noruego

El medallista abrazado tras la ceremonia de victoria de la prueba individual masculina de biatlón de 20 km durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Un día después de que el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid confesara públicamente una infidelidad tras ganar el bronce olímpico en la prueba de 20 kilómetros en Antholz (Italia), su expareja aseguró que le resulta “difícil perdonarle”.

El deportista de 28 años sorprendió al declarar en directo a la televisión pública NRK que atraviesa una ruptura sentimental provocada por un engaño suyo. “Hace seis meses conocí al amor de mi vida (…) y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel”, afirmó visiblemente afectado.

En declaraciones al diario noruego Verdens Gang (VG), la exnovia del atleta cuya identidad no ha sido revelada públicamente respondió mediante un mensaje de texto que “es difícil perdonarle, incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta”.

“No he elegido estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme en ella”, añadió.

Laegreid también reconoció que su confesión pudo haber sido “egoísta”, al considerar que pudo empañar la victoria de su compatriota Johan-Olav Botn, ganador del oro en la prueba. Por su parte, la exestrella del biatlón noruego Johannes Thingnes Boe opinó que las declaraciones llegaron “en un mal momento y en un mal lugar”.