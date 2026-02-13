Policía del Ecuador logra primer lugar regional en el UAE SWAT Challenge 2026 en Dubái

La Policía Nacional del Ecuador y sus Unidades Tácticas (GIR, GOE y GEMA), participó en el prestigioso UAE SWAT Challenge 2026.

La Policía Nacional del Ecuador marcó un hito histórico al consagrarse como la mejor delegación de Centro y Sudamérica en el prestigioso UAE SWAT Challenge 2026, celebrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una de las competencias tácticas más exigentes del planeta.

El certamen, organizado por la Dubai Police, reunió este año a más de un centenar de equipos de élite provenientes de cerca de 50 países, incluyendo unidades especializadas de Europa, Asia, África y América.

Durante cinco días, los participantes enfrentaron escenarios que simulan operaciones reales de alto riesgo: rescate de rehenes, asalto a edificaciones, evacuación de oficiales heridos, tiro táctico de precisión, pruebas físicas de resistencia y circuitos cronometrados bajo presión extrema.

La delegación ecuatoriana estuvo conformada por 24 uniformados pertenecientes a sus unidades de élite: el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA).

Durante el UAE SWAT Challenge 2026 en Dubái, que reunió a 109 equipos de 48 países, el equipo de Kazajistán “C” se proclamó campeón absoluto con 536 puntos, seguido por Kazajistán “A” con 515 unidades y China Police “C” con 493, consolidando así a las fuerzas de Kazajistán como las dominantes del torneo global.

Ecuador, por su parte, logró el segundo lugar regional en Centro y Sudamérica con una efectividad superior al 92 % en pruebas clave, posicionándose entre las delegaciones más competitivas frente a rivales de primer nivel.

El equipo se preparó durante varios meses con entrenamientos especializados en tiro de precisión, movilidad táctica y simulaciones de combate urbano.

Más allá del resultado deportivo, el triunfo tiene un peso estratégico. El UAE SWAT Challenge es considerado un laboratorio operativo internacional donde se intercambian técnicas, protocolos y estándares de intervención de alto nivel.

La participación y victoria regional de Ecuador refuerza su imagen institucional en un momento en que el país enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad interna.

En ediciones anteriores, equipos de Estados Unidos, China, Emiratos Árabes y Europa del Este habían liderado el ranking global. Que Ecuador se ubique entre las delegaciones más competitivas del continente evidencia una evolución significativa en entrenamiento, disciplina operativa y capacidad de respuesta.

Con este logro, la Policía ecuatoriana no solo consolida su prestigio internacional, sino que envía un mensaje claro sobre su preparación frente a escenarios críticos y operaciones de alto impacto.