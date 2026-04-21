Ídolo del K-pop sorprende al 'sumergirse' sin mojarse en un concierto
El artista utilizó un compuesto especial que no se adhiere al cuerpo ni a la ropa.
El caso demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden crear experiencias visuales sorprendentes incluso en el mundo del entretenimiento.
Redes Sociales
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Fecha de publicación
21 abr 2026 - 12:29
El idol de K-pop Chittaphon Leechaiyapornkul más conocido como Ten generó sorpresa en redes sociales tras aparecer completamente sumergido en un líquido sin mojarse.
Aunque a simple vista parece agua, en realidad se trata de Novec, un compuesto fluorado con propiedades físicas únicas.
Este líquido tiene una baja tensión superficial, lo que impide que se adhiera a la ropa, el cabello o la piel.
Uso Tecnológico
El Novec no conduce electricidad, por lo que es utilizado en entornos tecnológicos, especialmente en sistemas de enfriamiento de equipos electrónicos.
Gracias a estas características, el experimento logra un efecto visual impactante y poco común, que rápidamente se viraliza en redes sociales.
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