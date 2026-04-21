Cierres viales en Cumbayá por obras en la av. Oswaldo Guayasamín hasta el 1 de mayo

Cumbayá tendrá nuevos cierres viales por trabajos de rehabilitación vial en la avenida Oswaldo Guayasamín. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) este martes 21 de abril de 2026.

Según la AMT, la vía será intervenida entre la avenida Conquistadores y pasaje Supermaxi. Los horarios de intervención se han establecido en dos franjas:

De 07:30 a 20:00

De 20:00 a 05:00

Los trabajos se llevarán a cabo del miércoles 22 de abril hasta el viernes 1 de mayo. La circulación vehicular será direccionada por el pasao a desnivel del Intercambiador de Las Bañistas, en sentido oeste - este.

El transporte público se desviará por el paso lateral de la General Eloy Alfaro, Cristo Rey y la Vía del Ferrocarril, con dirección a la avenida María Angélica Idrovo.

Vías cerradas:

Avenida Oswaldo Guayasamín y De Los Conquistadores

Avenida Oswaldo Guayasamín y pasaje Supermaxi

¿Cuáles son las rutas alternas?

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y circular con precacución. Estos son los desvíos que se podrán tomar:

Paso deprimido de Las Bañistas

Juan León Mera

Aurora Estrada

General Eloy Alfaro

Cristo Rey

Paralelamente, se lelvan a cabo trabajos entre la avenida Pampite y el redondel de Las Bañistas, con un cierre total en sentido Quito - Cumbayá, lo que ha generado fuerte congestión vehicular desde que se iniciaron los trabajos el 20 de abril.

El cierre total se aplicará en el sector por 20 días, mientras duran los trabajos. Como rutas alternas constan: