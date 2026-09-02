Un grupo de 15 vacas irrumpieron en un partido de fútbol en México 

¿Querían jugar? Un grupo de 15 vacas invadieron una cancha de fútbol en Michoacán, México, obligando a jugadores y espectadores a abandonar el espacio.

El hecho, que ocurrió durante un partido de fútbol del fin de semana, quedó registrado en video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes se observa a los deportistas y aficionados correr hacia la gradas para ponerse a buen recaudo, evitando cualquier contacto con los animales.

Luego de entrar abruptamente a la cancha y obligar a suspender el encuentro deportivo por algunos minutos, el ganado fue retirado del lugar con ayuda de los asistentes. Un perro también corría detras de los animales.

Afortunadamente no se registraron personas afectadas. En el video se escucha las risas de los espectadores.