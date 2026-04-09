Caos en Quevedo por una vaca suelta en zona comercial

Una vaca escapó y causó caos en Quevedo, provincia de Los Ríos.

Una vaca causó caos en el centro de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, la tarde de este jueves 9 de abril de 2026. Videos difundidos en redes sociales muestran como se vivió la inusual situación.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, un camión que transportaba vacas se siniestró y uno de los animales escapó. Algunas personas lo vieron caminando por las avenidas hasta los locales comerciales.

Incluso varios vehículos esquivaron a la vaca que caminaba por las calles sin un rumbo fijo. Luego el animal se asutó ante el tumulto de gente e ingresó a un local comercial.

Al menos una veintena de hombres persiguieron al animal hasta atarlo con una cuerda y sacarlo del local comercial en el que causó algunos destrozos.

Por este incidente no se registraron personas heridas, pero sí daños materiales en locales comerciales y a varias motocicletas estacionadas en la calle.

Este hecho quedó registrado en varios videos aficionados de la gente que salió a perseguir a la vaca y a mirar qué ocurría.

Otras vacas también escaparon del camión que las transportaba y terminaron corriendo por las calles, pero no se registraron daños por estos animales.