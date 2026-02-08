Cómo ver el Super Bowl 2026 y el histórico show de medio tiempo de Bad Bunny

El Super Bowl LX se celebra este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, en un enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Horarios para ver el Super Bowl en Ecuador

Inicio del partido: 18:30 (hora de Ecuador)

Show de medio tiempo: estimado entre 20:00 y 21:00 (dependiendo del desarrollo del juego)

Dónde ver la transmisión en Ecuador

ESPN: Señal principal por televisión por cable para toda Latinoamérica.

Disney+ (Premium): Plataforma de streaming que ofrece la transmisión completa del Super Bowl y el show de medio tiempo en vivo.

Otras opciones en la región: DAZN con NFL Game Pass, y plataformas oficiales de la NFL en streaming.

Respaldo de artistas y figuras públicas

La cantante Katy Perry, quien protagonizó uno de los espectáculos más recordados de medio tiempo en el Super Bowl XLIX en 2015, también envió un mensaje de apoyo a Bad Bunny antes de su presentación en el Super Bowl LX.

Madonna, icono de la música pop que ha encabezado shows de medio tiempo en el pasado, celebró la elección del reguetonero, subrayando la importancia de reconocer la diversidad musical en un evento de talla mundial.

Storie de la cuenta oficial de @madonna Cuenta oficial de: @madonna

El chef José Andrés también defendió públicamente la participación del cantante frente a críticas en Estados Unidos, señalando que el Super Bowl refleja la diversidad cultural del país.

A estas reacciones se sumó J Balvin, quien aseguró que la actuación del puertorriqueño representa una victoria para la música latina a nivel global.

Por su parte, Shakira, quien compartió escenario con Bad Bunny como invitado en el Super Bowl 2020, destacó en sus redes sociales que este momento es significativo para la representación latina en un escenario cultural global, escribiendo mensajes de orgullo y entusiasmo por la presencia del cantante puertorriqueño en la gran final deportiva.

Expectativa histórico-cultural

Bad Bunny llega al Super Bowl en un momento de gran proyección global, tras ganar el Grammy a Álbum del Año con "Debí Tirar Más Fotos", y con la promesa de un show que vaya más allá de la música, celebrando identidad y cultura.

La recepción del público, la prensa y figuras del entretenimiento posiciona esta actuación como un momento cultural clave, con potencial para convertirse en uno de los shows latinos más vistos en la historia del Super Bowl.