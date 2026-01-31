Alojamientos, tours, comida...; estos son los cinco países más baratos para viajar en 2026

Viajar en 2026 sin que el presupuesto se dispare es una posibilidad. Países con costos moderados en alojamiento, alimentación y actividades turísticas se posicionan como alternativas para quienes buscan conocer nuevos lugares sin gastar de más.

Europa del Este, el norte de África y el sudeste asiático concentran algunas de las opciones más económicas del este año.

A continuación, los cinco países más económicos para ir de vacaciones, según revistas y agencias especializadas en turismo, son:

Bulgaria

La capital búlgara, Sofía, es uno de los destinos más accesibles. Esta ciudad combina historia milenaria y precios bajos. Es posible encontrar alojamiento céntrico por menos de 30 euros por día y la comida es a bajo costo.

Además hay free tours que permiten recorrer sitios emblemáticos como la mezquita Banya Bashi, las ruinas romanas o el Palacio Real. A esto se suma la excursión al monasterio de Rila, uno de los monumentos más importantes de Bulgaria y Patrimonio de la Humanidad.

El Monasterio de Rila es Patrimonio de la Humanidad Tomado de Civitatis

Portugal

Lisboa, en Portugal, no solo tiene encanto histórico, sino también en su buena relación precio-calidad. Las conexiones aéreas suelen ser competitivas y la oferta gastronómica es amplia y adaptable a distintos bolsillos.

Además, los visitantes pueden acceder a la tarjeta turística Lisboa Card permite acceso gratuito a monumentos clave como el monasterio de los Jerónimos o el Pilar 7 del puente 25 de Abril.

Hay también recorridos gratuitos por barrios como Belém o por rutas temáticas convierten a la capital lusa en un destino ideal para ahorrar dinero.

Lisboa es una ciudad que ofrece diversos atractivos turísticos Tomado de Expedia

Marruecos

Marrakech, en Marruecos, se presenta como una de las opciones más baratas en África. La ciudad ofrece vuelos, hospedaje y comida a precios accesibles, junto con una experiencia cultural intensa.

La medina, los zocos y los jardines pueden recorrerse a bajo costo, especialmente a través de free tours. Incluso con un presupuesto limitado, es posible realizar excursiones al desierto de Agafay o visitar otras ciudades como Casablanca.

Marruecos ofrece opciones de turismo cultural. Tomado de Sin Mapa

Tailandia

Es famosa por su ambiente turístico y cultural y es reconocida por sus islas y playas que pueden visitarse sin gastar demás. En la región norte de Chiang Mai se pueden conseguir los mejores precios.

Entre los campos de arroz, los templos budistas y las tribus de las montañas, puedes encontrar algunos de los alojamientos que van desde 6 dólares por noche hasta 35 en hoteles con piscina.

Templo Wat Paknam Phasi Charoen en Bangkok. Tomado de la página Qué ver en tus viajes

Vietnam

Hanói, Vietnam, destaca como uno de los destinos más baratos. Se estima que con unos 28 dólares diarios se puede cubrir alojamiento, transporte y comidas.

Templos, mercados, espectáculos tradicionales y recorridos gratuitos por el casco antiguo hacen de la capital vietnamita una alternativa exótica y accesible para 2026.