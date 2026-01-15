¿Viajes a EE.UU. por el Mundial se afectan tras la suspensión del trámite de visas en 75 países?

Estados Unidos anunció, el miércoles 14 de enero de 2026, que suspenderá la tramitación de visas de inmigrante para 75 países, entre ellos Brasil y Colombia. Ecuador no está en la lista.

"El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros que se beneficiarían de la asistencia social y los beneficios públicos", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Departamento de Estado explicó que se busca garantizar que los inmigrantes procedentes de estos 75 países "no utilicen las prestaciones sociales de Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública".

ICE detuvo a 75 000 personas sin historial penal

A continuación la lista de los países afectados con esta medida:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba.

República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Moldavia, Mongolia.

Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

¿Esta medida afectará a los viajes por el Mundial 2026?

Esta suspensión no afecta a los visados de turismo, negocios u otros, incluidos los de aficionados al fútbol que prevén visitar Estados Unidos para el Mundial de fútbol de junio de este año.

"Esta pausa es específica para los solicitantes de visado de inmigrante. Los visados de turista son visados de no inmigrante", señaló el Departamento de Estado.

La medida tampoco afecta a quiénes ya cuentan con una visa de imigrante. "No se ha revocado ningún visado de inmigrante como parte de esta directriz", señaló la entidad norteamericana.

¿Qué ocurre con mi cita para la entrevista para el visado de inmigrante?

Los solicitantes de visados de inmigrante que sean ciudadanos de los 75 países afectados pueden presentar solicitudes de visado y asistir a las entrevistas.

El Departamento seguirá programando citas para los solicitantes, pero no se expedirán visados de inmigrante a estos ciudadanos durante esta pausa.

Sin embargo, hay una excepción. Los ciudadanos con doble nacionalidad que soliciten un visado con un pasaporte válido de un país que no figure en la lista anterior están exentos de esta pausa.