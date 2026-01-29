Quito ganó el segundo lugar como destino gastronómico más auténtico del mundo

Quito participó en el Madrid Fusión 202C, uno de los congresos gastronómicos más influyentes del mundo.

Quito fue reconocido como el segundo 'Destino gastronómico más auténtico del mundo' en un índice que analizó 1,3 millones reseñas en Google Maps tras comparar experiencias culinarias en más de 140 ciudades.

Quito estuvo presente en Madrid Fusión 2026, uno de los congresos gastronómicos más influyentes del mundo, celebrado del 26 al 28 de enero en IFEMA.

En Madrid, la capital ecuatoriana presentó su identidad 'en bocados'. Esta propuesta se centró en lo tradicional quiteño y andino, con énfasis en productos locales.

Taste Atlas resaltó la gastronomía ecuatoriana con un video

La oferta incluyó preparaciones como: Locro de papa, espumilla, papas con cuero, mote con chicharrón, canelazo, arroz con leche, higos con queso, cevichocho.

"Quito funciona como punto de encuentro de culturas, técnicas e ingredientes. Esa convergencia se traduce en una cocina que mantiene raíces andinas, métodos tradicionales y cocina popular, pero dialoga con tendencias contemporáneas de turismo gastronómico: trazabilidad, sostenibilidad, relato y experiencia", señaló el Municipio capitalino.

Este sello de “autenticidad” es precisamente lo que el estudio internacional destacó. Quito ocupa el segundo lugar del “Índice de Autenticidad Gastronómica”, con 70,2 puntos, por detrás de Bogotá.