Andrés Cepeda dará tres conciertos en Ecuador; arrancó la preventa de entradas en línea

El colombiano Andrés Cepeda ofrecerá tres conciertos en Ecuador en 2026.

Andrés Cepeda llegará a Ecuador con tres conciertos para arrancar el 2026 con lso temas más románticos.

El colombiano está nominado a un Grammy Award 2026 y ha ganado otros cinco en su carrera musical.

Llegará con su gira "Nuestra vida en canciones" con una recopilación de tres décadas de carrera musical.

Los conciertos previstos son:

Guayaquil , en el Coliseo Voltaire Paladines, el jueves 9 de abril a las 20:00

: en el Coliseo General Rumiñahui, el viernes 10 de abril a las 20:00 Cuenca: en el Coliseo Jefferson Pérez, el sábado 11 de abril a las 20:00.

La preventa de las entradas ya está disponible en línea a través de la página de TicketShow.

Los precios de las entradas varían según cada ciudad:

Guayaquil

Cepeda Box USD 120

Palco USD 100

Vip Central USD 80

Vip USD 60

Tribuna Central USD 45

Tribuna USD 40

Quito

Cepeda Box USD 120

Sillas Top Box USD 100

Butacas USD 80

Preferencia USD 60

General USD 40

Cuenca