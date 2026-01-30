Andrés Cepeda dará tres conciertos en Ecuador; arrancó la preventa de entradas en línea
El cantautor colombiano Andrés Cepeda llegará a Ecuador con éxitos como 'Déjame ir', 'Te voy a amar' y 'Desesperado'.
El colombiano Andrés Cepeda ofrecerá tres conciertos en Ecuador en 2026.
Actualizada:
30 ene 2026 - 11:51
Andrés Cepeda llegará a Ecuador con tres conciertos para arrancar el 2026 con lso temas más románticos.
El colombiano está nominado a un Grammy Award 2026 y ha ganado otros cinco en su carrera musical.
Llegará con su gira "Nuestra vida en canciones" con una recopilación de tres décadas de carrera musical.
Los conciertos previstos son:
- Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines, el jueves 9 de abril a las 20:00
- Quito: en el Coliseo General Rumiñahui, el viernes 10 de abril a las 20:00
- Cuenca: en el Coliseo Jefferson Pérez, el sábado 11 de abril a las 20:00.
La preventa de las entradas ya está disponible en línea a través de la página de TicketShow.
Los precios de las entradas varían según cada ciudad:
Guayaquil
- Cepeda Box USD 120
- Palco USD 100
- Vip Central USD 80
- Vip USD 60
- Tribuna Central USD 45
- Tribuna USD 40
Quito
- Cepeda Box USD 120
- Sillas Top Box USD 100
- Butacas USD 80
- Preferencia USD 60
- General USD 40
Cuenca
- Cepeda Box USD 120
- Preferencia USD 70
- General USD 40
