Andrés Cepeda dará tres conciertos en Ecuador; arrancó la preventa de entradas en línea

El cantautor colombiano Andrés Cepeda llegará a Ecuador con éxitos como 'Déjame ir', 'Te voy a amar' y 'Desesperado'.

El colombiano Andrés Cepeda ofrecerá tres conciertos en Ecuador en 2026.

Instagram

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

30 ene 2026 - 11:51

Unirse a Whatsapp

Andrés Cepeda llegará a Ecuador con tres conciertos para arrancar el 2026 con lso temas más románticos.

El colombiano está nominado a un Grammy Award 2026 y ha ganado otros cinco en su carrera musical.

Llegará con su gira "Nuestra vida en canciones" con una recopilación de tres décadas de carrera musical.

Los conciertos previstos son:

  • Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines, el jueves 9 de abril a las 20:00
  • Quito: en el Coliseo General Rumiñahui, el viernes 10 de abril a las 20:00
  • Cuenca: en el Coliseo Jefferson Pérez, el sábado 11 de abril a las 20:00.

La preventa de las entradas ya está disponible en línea a través de la página de TicketShow.

Los precios de las entradas varían según cada ciudad:

Guayaquil

  • Cepeda Box USD 120 
  • Palco USD 100 
  • Vip Central USD 80 
  • Vip USD 60 
  • Tribuna Central USD 45 
  • Tribuna USD 40 

Quito

  • Cepeda Box USD 120 
  • Sillas Top Box USD 100 
  • Butacas USD 80 
  • Preferencia USD 60 
  • General USD 40 

Cuenca

  • Cepeda Box USD 120 
  • Preferencia USD 70 
  • General USD 40 

