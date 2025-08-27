'Comienza una nueva etapa'; Angie Palacios Dajomes publica video del nacimiento de su hija

Angie Palacios Dajomes, de 24 años de edad, se convirtió en madre de una niña junto al exfutbolista Bryan de Jesús. La noticia se confirmó la noche del martes 26 de agosto del 2025 con emotivo video que muestra detalles del parto.

"Mi pequeña princesa ha llegado al mundo. Nunca imaginé que este pequeño llanto traería tanta felicidad". Con estas palabras la medallista olímpica se mostró emocionada por iniciar esta nueva etapa en su vida.

Para el clip, la deportista usó la canción 'Kai', que la cantante colombiana Greeicy escribió para celebrar la vida y el amor incondicional que une a madre e hijo. En las primeras imágenes se observa a Angie junto a Bryan de Jesús ingresar al hospital.

Segundos después se muestra a la pequeña llorando y tomándole las huellas de sus pies. Finalmente, el video cierra con imágenes del primer encuentro de Angie con su hija en brazos y junto a su pareja.

"Ahora comienza una nueva etapa: recuperarme, disfrutar de cada momento con mi bebé y, poco a poco, volver a la actividad. Con esta nueva motivación en mi vida, tengo un objetivo más grande para seguir persiguiendo medallas", señaló la pesista.

Su publicación se llenó de múltiples comentarios de felicitaciones. Entre ellos, el mensaje de Daniel Pintado. "Felicitaciones, que linda bendición", escribió.

A estas muestras de cariño y apoyo se sumó su hermana Neisi. La primera campeona olímpica de Ecuador compartió fotografías de ella junto a su sobrina con el siguiente mensaje: "Ya me hicieron tía de nuevo".

"Muy orgullosa de mi hermanita Angie Dajomes en esta nueva etapa de su vida. Ver crecer a nuestra familia me llena de alegría y motivación. Bienvenida bebé, aquí tienes una tía que siempre te va a cuidar con todo el amor del mundo", agregó.